Тульская областная Дума не отклонила ни одного законопроекта Дюмина

В Тульской области все законопроекты, внесённые губернатором, были приняты региональной Думой.



Об этом рассказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, подводя итоги года.

Всего в 2017 году в облдуму было внесено 104 законопроекта, 90 из них — губернатором. Принято 96 региональных законов, ещё 8 законопроектов находятся на рассмотрении.

В свою очередь Дюмин отметил, что план законопроектной деятельности правительства Тульской области на 2018 год уже утверждён. Он формировался с учётом предложений органов исполнительной власти.