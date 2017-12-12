В новогодние каникулы в Туле будут убирать мусор не по графику, а по мере накопления

Первый замглавы администрации Тулы Владислав Галкин на совещании рассказал об уборке городских и придомовых территорий.



В период новогодних каникул Галкин поручил коммунальщикам организовать своевременный вывоз мусора и проводить его по факту накопления, а не по графику, не допуская перенакопления.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору будут проверять придомовые территории на предмет уборки и вывоза мусора.

Также управляющие компании в течение недели должны предоставить в администрацию Тулы графики дежурств на новогодних каникулах.