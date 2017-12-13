Легковые автомобили могут подорожать

Цены на легковые автомобили в 2018 году могут вырасти на 10-17%.



Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%.

Сильнее всего эта мера скажется на импортёрах, поскольку российским автоконцернам утильсбор неофициально компенсируют, пишет «Коммерсантъ».

Мера также коснётся иностранных концернов, которые построили в России свои заводы, но пока импортируют часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group). По мнению экспертов, рост утильсбора для легковых машин может негативно повлиять на восстановление рынка, а цены на машины с учётом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10–17%.