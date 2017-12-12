Богородицкая прокуратура направила 12 заявлений в суд к администрации района из-за детских площадок

Богородицкая прокуратура в судебном порядке потребовала принять детские площадки в муниципальную собственность.



В ходе проверки установлено, что на территории Богородицка расположены детские игровые площадки, которые не являются собственностью город или района.

В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах на данные объекты недвижимости. Межевание и постановка на кадастровый учёт земельных участков, на которых расположены данные игровые площадки, не проводились.

До настоящего времени органами местного самоуправления не приняты какие-либо меры по признанию права муниципальной собственности на детские площадки.

В связи с тем, что собственник детских площадок отсутствует, они не переданы на техническое обслуживание, меры, направленные на поддержание надлежащего технического состояния игровых площадок не принимаются.

Дальнейшее бездействие администрации Богородицка может вызвать разрушение детских площадок, что приведёт к травматизму детей, подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки в Богородицкий районный суд направлено 12 заявлений к райадминистрации о признании игровых площадок бесхозяйными о понуждении принять объекты в муниципальную собственность.