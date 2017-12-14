«Доверие» обмануло «Тулатеплосеть» на 22 млн рублей

Тульская управляющая компания «Доверие» подозревается в злоупотреблении доверием.



В ходе проверки прокуратура установила, что в 2015—2016 годах руководство УК не оплатило поставленную электроэнергию на общедомовые нужды, чем причинило «ТНС энерго Тула» ущерб на сумму 1,9 млн рублей.

17 февраля 2017 года было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

К осени всплыли новые факты, 8 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту умышленного не перечисления руководителями УК денежных средств «Тулатеплосети» в счёт оплаты поставленных ресурсов на общую сумму 22 млн рублей.