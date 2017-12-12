В Туле инспектор ДПС задержан за получение взятки

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего инспектора ДПС. Он подозревается получении взятки.



По версии следствия, вечером 13 ноября 2017 года на улице Советская инспектор ДПС остановил автомобиль под управлением мужчины, предположительно находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина оказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, а чтобы избежать привлечения к административной ответственности, передал сотруднику ГИБДД через посредника деньги в сумме 15 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.