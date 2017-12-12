Представитель тульской ОП, экс-руководитель УФСБ заявил, что палаты в регионах сейчас ближе к власти, чем к обществу

Представитель Тульской области в Общественной палате России, генерал-майор ФСБ в отставке, бывший руководитель УФСБ Владимир Лебедев выступил на пленарном заседании в Москве.



От отметил, что палаты в регионах сейчас не являются самостоятельными и независимыми органами.

«Эффективность контроля зависит от запроса власти и независимости органов контроля. В данном случае — от независимости палат регионов. Но палаты чувствуют себя ближе к власти, чем к обществу», — подчеркнул он.

Также Лебедев предложил избирать председателя региональной Общественной палаты тайным голосованием.

Лебедев был избран в качестве представителя региона в составе Общественной палаты России в марте 2017 года. До этого Тульскую область в ОП РФ представляла замдиректора по научной работе музея-заповедника В. Д. Поленова Наталия Грамолина.