В Туле ищут преступников, до смерти избивших мужчину около ресторана

В Туле разыскиваются двое неизвестных, которые до смерти избили 30-летнего мужчину.



Происшествие случилось 5 августа около 04:00 мск рядом с рестораном «Пряности и радости» на улице Октябрьская. Двое человек подвергли избиению мужчину, который позднее скончался от полученных повреждений.

Органами Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч. 4 ст .111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следственный комитет обращается к жителям Тулы за помощью в установлении личности преступников.

Приметы нападавших:

Первый мужчина: на вид 23-25 лет, плотного телосложения, славянской внешности, рост около 170 см, коротко стриженый, с бородой русого цвета. Был одет в белую кофту с рукавами, брюки черного цвета и черные кроссовки.

Второй мужчина: на вид около 25 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 180 см, волосы средней длины темного цвета. Был одет в черную кофту с капюшоном. При себе имел акустическую гитару темно-красного цвета.

Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах совершённого преступления или лицах, его совершивших, просьба сообщить по телефонам: 123, 36-37-88, 8-910-153-25-73 или 02.