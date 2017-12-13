В Донском прокуратура подала шесть исков в суд на бездействие управляющих компаний

Прокуратура Донского направила в суд шесть исковых заявлений об обязании управляющих компаний «ДЕЗ» и «Управдом» устранить нарушения требований пожарной безопасности в жилых домах.



В декабре была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на территории Донского.

В ходе проверки установлено, что в зданиях бывших общежитий (ул. Первомайская, 5/3, ул. Октябрьская, 75, ул. Советская, 2, ул. Заводская, 11А, ул. 8 Марта, 12) существует вероятность попадания атмосферных осадков на электропроводку и электроустановочные изделия.

Также в указанных домах допускается загромождение эвакуационных путей и выходов различными материалами, мусором и другими предметами. Допускается блокировка дверей эвакуационных выходов. В коридорах (на лестничных площадках) допускается эксплуатация электроприборов с видимыми нарушениями изоляции. Светильники в коридорах (в подъездах) эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильников. Пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, проверка на водоотдачу не проводится.

На основании договоров МКП «ДЕЗ» и ООО УК «Управдом» обеспечивают содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.

В результате бездействия управляющих компаний по обеспечению пожарной безопасности создаётся потенциальная угроза для безопасности граждан.

По результатам проведенной прокуратурой проверки в Донской городской суд направлено шесть исковых заявлений об обязании управляющих компаний устранить нарушения.