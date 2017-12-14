В Узловском районе прокуратура через суд требует от местной администрации принять меры по утилизации строительного мусора, образовавшегося в результате сноса аварийных домов.



По результатам проверки исполнения жилищного законодательства, законов о пожарной безопасности и о противодействии терроризму, обнаружено, что не приняты меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде.

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013—2015 годы были полностью расселены и снесены в 2015—2016 годы многоквартирные дома в посёлке Дубовка (ул. Островского, 19, 21А, 23А, 25; ул. Панфилова, 3; ул. Советская, 3; ул. Чапаева, 3; ул. Щербакова, 5), однако мероприятий по утилизации строительного мусора не принято.

По результатам проверки в адрес главы администрации Узловского района внесено представление, которое рассмотрено, однако меры по устранению нарушений так и не приняты. В связи с этим прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании администрации района принять меры по утилизации строительного мусора.

Ранее через суд пришлось добиваться сноса аварийных домов и в Узловой — жители несколько раз жаловались в прокуратуру и требовали полицейской проверки.