У кого зарплаты растут быстрее всех

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами.



Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга РАНХиГС.

Отмечается, что с 2010 года зарплаты в сельском хозяйстве увеличились на 24,1%. По словам экспертов, такая тенденция связана с результатами импортозамещения, низкой конкуренцией и развитием технологий. При этом уровень доходов в этой сфере всё ещё отстаёт от среднероссийского.

На втором месте по уровню роста оказались доходы учителей и занятых в сфере образования (23,3%), на третьем — заработки в сфере ЖКХ и соцуслуг (21,8%).

Кроме того, выросли зарплаты в здравоохранении, на обрабатывающих производствах и на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых.