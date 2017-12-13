В России предложили наказывать за неподчинение внештатным полицейским и народным дружинникам

В совете безопасности России предлагают установить ответственность за неповиновение законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, пишет «Российская газета».



Представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин рассказал о работе по внесению изменений в законодательство, в том числе устанавливающих ответственность за неповиновение законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. Также рассматривается возможность наказывать за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка.

Кроме того, межведомственная комиссия Совбеза обратила внимание на необходимость повышения материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной защищенности.

По данным МВД России, в 2017 году году к охране правопорядка привлечено свыше 1,4 миллиона народных дружинников.