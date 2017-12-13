ОНФ предлагает бороться с «управленческим идиотизмом» в медучреждениях

Активисты ОНФ предложили ввести единый стандарт управления поликлиниками.



Наличие единых требований, по их мнению, позволит бороться «с управленческим идиотизмом», в том числе нерациональным использованием территории медучреждения и формальным исполнением обязанностей.

«Многие руководители не уделяют должного внимания вопросам организации работы поликлиники», — утверждается в презентации модели управленческого стандарта работы поликлиник, который подготовили в ОНФ в рамках проекта «Народная оценка качества» по итогам посещения 1,2 тыс. поликлиник во всех регионах России.

По итогам проверки авторы инициативы сделали вывод, что руководители поликлиник «часто не имеют достаточных управленческих компетенций», а существующие нормативы и предписания «выполняют формально».

Кроме того, жалобы от пациентов принимались и на сайте проекта «Народная оценка качества»: на организацию работы в поликлиниках пожаловались более 14 тыс. человек, указавших на «искусственно созданные очереди, нерациональное расположение кабинетов, некомфортные условия пребывания». Так, на сложность «попасть к врачу или на обследование» пожаловались около 50% направивших обращения, на санитарно-гигиенические условия — 15%, на «навязывание платных услуг и приобретение расходных материалов» — 12,5%.