МВД возбудило около 3 тысячи дел о лжеминировании

Полиция в России возбудила почти три тысячи уголовных дел по факту ложных сообщений о терроризме, сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.



«Мы впервые столкнулись с таким массовым характером. В текущем периоде 2,7 тысячи таких фактов зарегистрировано, по которым уголовные дела возбуждены», — рассказал Зубов.

По словам Зубова, больше всего звонков поступило из Сирии, с территорий, подконтрольных террористам. Также, звонки поступали с территории Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана. По интенсивности звонков данные действия можно считать кибернападением на Россию, считает Зубов.

В начале сентября в России начались массовые эвакуации общественных мест и зданий после звонков о заложенных бомбах. В большинстве случаев звонки оказывались ложными. В начале ноября за один день из московских торговых центров эвакуировали более 10 тысяч человек. Всего с начала сентября по конец ноября в России эвакуировали свыше 2,5 миллиона человек.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать звонки «телефонных террористов» по запросу правоохранительных органов.