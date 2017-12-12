В Алексине УК делала сварку в подвале, в результате случился пожар и людей эвакуировали (фото)

12 декабря в Алексине во время сварочных работ в подвале произошло возгорание.



Как сообщили жители в соцсети, УК производила работы в подвале пятиэтажного дома по улице Ленина, 22.

«Но подошло время обеда, и все ушли, не доделав свою работу, и как раз во время обеда в данном подвале произошёл пожар, людей пришлось эвакуировать. Кто будет отвечать за произошедшее, не понятно», — пишут алексинцы.

По данным МЧС, возгорание произошло в 11:41 мск. На место были направлены пять пожарных расчётов. Открытое горение ликвидировано в 12:08 мск. Пострадавших нет, при помощи спасательных устройств спасено три человека.

В результате происшествия в подвальном помещении сгорели сараи на площади 38 кв. м. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 6 единиц техники.