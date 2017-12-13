В Туле УК присвоила 1,4 млн рублей, собранные с жителей на оплату отопления

В Туле по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями руководителей управляющей организации.



В ходе проверки установлено, что в период с декабря 2014 по декабрь 2015 неустановленные лица из числа руководителей управляющей организации ООО «ЖКХ-Гарант» производили жителям дома расчёт отопления по нормативу, однако управляющая организация оплачивала данные услуги «Тулатеплосети» по показаниям прибора ОДПУ, установленного в доме.

Каждый из собственников МКД осуществил незаконную переплату управляющей компании за указанный период на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, которая незаконно была присвоена неустановленными лицами из числа руководителей УК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В настоящее время ведётся следствие.