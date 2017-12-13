Названа десятка самых интересных мест для туристов в 2018 году

Редакция журнала National Geographic составила список самых интересных мест для туристов со всего мира.



Первое место занял город Харар в Эфиопии. Путешественников могут заинтересовать 82 мечети, лучшее в стране пиво и великолепный кофе, а также тот факт, что по ночам в город приходят гиены, которых специально подкармливают.

На второй строчке рейтинга оказалась провинция Жужуй в Аргентине. Её главная достопримечательность — красивейшая долина Кебрада-де-Умауака, которая входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта местность, окруженная живописными скалами, была заселена с древнейших времен: первобытные племена, жившие охотой и собирательством, обитали на этой территории ещё в 9000 году до нашей эры.

Третье место в списке эксперты отвели Тбилиси: по их мнению, туристам стоит посетить этот город ради разнообразия архитектурных стилей, хинкали и легендарного гостеприимства местных жителей.

В десятку также вошли австралийский Сидней, мексиканский штат Оахака, Вена, остров Оаху на Гавайях, Мальма, Иордания и Дублин.