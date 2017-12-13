Ефремовскую администрацию оштрафовали за свалки на сельхозземле

Администрацию Ефремова привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания Россельхознадзора.



В ходе проверки были выявлены свалки на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 38,99 га. Предписание Россельхознадзора об устранении в установленный срок не выполнено.

За выявленные нарушения в отношении администрации составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ. Мировым судом наложен штраф в размере 100 тысяч рублей и повторно выдано предписание.