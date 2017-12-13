Тулякам обещают новогодние праздники «с небывалым масштабом»

12 декабря на брифинге в правительстве Тульской области журналистам рассказали о праздничных мероприятиях в новогодние каникулы.



По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной в этом году праздничные новогодние мероприятия в Тульской области пройдут, как никогда, масштабно.

На треть увеличилось количество детей, которые посетят губернаторскую ёлку – это более 21 тысячи человек (одарённые дети, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). Губернаторские ёлки пройдут в разных муниципалитетах региона.

Впервые в области будет организована специальная акция «Цирк – детям села». Более 1700 детей, проживающих в сельских поселениях, смогут увидеть бесплатное новогоднее представление «Ёлка в цирке».

Кроме того, около 300 детей смогут посетить новогодние мероприятия в Москве.

Праздничная программа в учреждениях культуры пройдёт с 20 декабря по 14 января. Новогодние мероприятия запланированы в Тульском кремле, филармонии, во всех театрах, домах культуры и музеях региона.

Наиболее крупные мероприятия пройдут в Туле. В городе установлены 68 новогодних ёлок. В предновогодние и праздничные дни в Туле запланировано более 350 мероприятий разного формата.

Множество новогодних мероприятий запланировано в тульских парках, где с начала декабря идёт проект «Зима по-тульски». Мероприятия проводятся на эстрадах, ледовых катках, аллеях парков. Также в регионе впервые пройдёт зимний фестиваль «Выходи гулять!». Общественные территории с 15 декабря станут площадками для праздников и массовых гуляний.