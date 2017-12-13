Главную ёлку Тулы откроет Дед Мороз из Великого Устюга

19 декабря на площади Ленина в Туле торжественно откроют главную новогоднюю ёлку.



Мероприятие пройдёт с участием Деда Мороза из Великого Устюга. Также туляки увидят огненное шоу на льду и праздничный фейерверк.

В новогоднюю ночь туляки и гости города смогут попробовать себя в изготовлении ледяных скульптур, попеть в караоке, покататься на коньках и собачьих упряжках, принять участие в большом хороводе вокруг ёлки и отведать тульские угощения. В концертной программе примут участие тульские коллективы и звёзды российской эстрады.