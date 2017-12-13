Груздев озвучил результаты Всероссийского правового диктанта

Ассоциация юристов России на пресс-конференции подвела итоги Всероссийского правового диктанта.



По данным АЮР, лучше всего граждане осведомлены в области конституционного и семейного права, а больше всего пробелов — в знании гражданского права.

Также выяснилось, что мужчины и женщины, участвовавшие в диктанте, разбираются в праве примерно на одинаковом уровне, при этом женщины чуть больше «подкованы» в трудовом и семейном праве.

Всероссийский правовой диктант состоялся 9 декабря в 85 субъектах РФ, в нём приняли участие свыше 54 тысяч человек. Диктант включал в себя 30 вопросов из разных областей права, на которые нужно было ответить за 60 минут.

Участие в диктанте могли принять все желающие, кому уже исполнилось 14 лет. По материалам АЮР, лучше всего во всех видах права разбирается возрастная группа старше 59 лет.

Председатель правления АЮР, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев на конференции отметил в целом «неплохой» уровень юридических знаний участников диктанта. Результаты диктанта показали, что общий уровень юридической грамотности россиян выше среднего: доля правильных ответов по всем категориям составляет 75%. Лучше всего граждане разбираются в вопросах конституционного и семейного права, а больше всего пробелов у них в знании гражданского права.

По словам Груздева, для улучшения ситуации, в частности, будет запущен мониторинг качества юридического образования на базе Московской государственной юридической академии имени Кутафина.