Тульские чиновники усилят бдительность в интернете

В Туле прошло заседание комиссии по информационной безопасности.



О задачах по обеспечению информационной безопасности в органах государственной власти и местного самоуправления в Центральном федеральном округе доложил руководитель управления ФСТЭК России по ЦФО Олег Райков.

Была отмечена необходимость усилить бдительность сотрудников при работе в сети Интернет, с целью обеспечения сохранности информационных данных.

Также участники обсудили вопросы защиты компьютерных систем от целевых атак, мероприятия по противодействию угрозам информационной безопасности в органах местного самоуправления.