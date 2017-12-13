В Новомосковске не учатся на своих ошибках?

Мать-одиночка из Новомосковска получила от администрации квартиру без батарей и сантехники.



«Новомосковск сегодня» рассказал историю Татьяны Полосиной, которая одна воспитывает двух детей.

В прошлом году городская администрация выделила ей квартиру в посёлке Ширино.

Предыдущий хозяин квартиры был человеком пьющим — из квартиры распродали всё, что можно: батареи, двери, сантехнику. В таком состоянии квартира и досталась Татьяне. Своих денег хватало только на питание и одежду для двух малолетних детей.

Двери помог установить депутат, батарею после крика о помощи в интернете подарил предприниматель.

Ещё одна жительница Новомосковска Наталья Докучаева, которая одна воспитывает ребёнка-инвалида, получила от городской администрации квартиру, требующую срочного ремонта. Помогали ей всем миром.

Напомним, на днях издание опубликовало материал о малоимущей многодетной семье, которой выделили так называемое жильё в запущенном состоянии, где нет ни окон, ни дверей, ни раковины ни унитаза.