Тульские чиновники решили избегать публичности.



На этот раз министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев отказал суворовскому активисту Алексею Риттеру в осуществлении записи личного приёма в День Конституции.

Общественник назвал это «синдром Шевченко». Напомним, ранее министр ЖКХ Элеонора Шевченко отказала пришедшей на приём жительнице Новомосковска в ведении видеозаписи, в результате приём не состоялся.

В то же время ст. 152.1 ГК РФ гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе видеозаписи, в которых он изображён) допускаются без согласия этого гражданина в случае, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах. Юристы отмечают, что это важный момент при осуществлении общественного контроля.