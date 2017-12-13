В России появится музей Штирлица

Под Владимиром в Гороховце создадут музей Штирлица, посвящённый подвигам советских разведчиков.



Его планируют открыть в 2018 году, когда будет отмечаться 850-летие Гороховца, рядом с которым прошло детство главного героя романа Юлиана Семёнова и сериала «Семнадцать мгновений весны» Максима Исаева (Штирлица).

Согласно произведениям Юлиана Семёнова, изначальная фамилия Штирлица — Владимиров. И как город, в котором он провёл часть молодости, упоминается Гороховец, сообщает ТАСС.

Гороховец был основан в 1168 году князем Андреем Боголюбским. На территории города сохранилось множество исторических зданий, украшенных деревянной резьбой, каменные палаты и монастыри. В городе с населением 13 тысяч человек насчитывается более 100 объектов культурного наследия, в 2017 году Гороховец был включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.