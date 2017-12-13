Совет Федерации определился с датой выборов президента России

Совет Федерации намерен назначить выборы президента России на 18 марта 2018 года.



Завтра документ рассмотрит профильный комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, а затем — Совет палаты, который примет решение о внесении вопроса в повестку пленарного заседания палаты. Само заседание состоится 15 декабря.

В соответствии с Конституцией, Совет Федерации обладает правом назначать голосование на выборах президента страны. Закон о выборах главы государства предписывает сенаторам принять такое решение не ранее, чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.