В России предложили создать собственную криптовалюту

Советник президента РФ Сергей Глазьев предложил создать национальную криптовалюту.



Представитель Торгово-промышленной палаты Илья Зубков предложил ввести в Гражданский кодекс понятие «виртуальные деньги» или «виртуальные имущественные права».

Глава правового комитета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Елена Гультяева представила доклад о ходе работ над подготовкой глоссария в области криптовалют и блокчейн-технологий.

"В первую очередь, работа правового комитета РАКИБ затронет общее регулирование института коллективного финансирования, что обеспечит прозрачность и работоспособность рынка краудинвестинга, а также повысит уровень защищенности участников краудфандинга. Закон будет содержать требования к идентификации участников и ограничениям максимального объема привлекаемых средств, а также давать определение таким ключевым терминам, как «токен», «смарт-контракт» и «распределённая база данных», — говорится на сайте Кремля.