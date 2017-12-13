Защита для информаторов

Госдума одобрила в первом чтении проект о защите сообщающих о коррупции чиновников.



Согласно документу, защита будет предоставляться в течение двух лет с даты регистрации уведомления. В проекте утверждается, что будет обеспечена конфиденциальность сведений, которые сообщил гражданин.

Пожаловавшийся на коррупцию сможет получить бесплатно юридическую помощь и будет защищён от неправомерного увольнения, ущемления прав, привлечения к дисциплинарной ответственности.

«В качестве защиты лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, предусмотрено закрепление на законодательном уровне обязательности участия в рассмотрении вопросов о привлечении к ответственности указанных лиц комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций или иных коллегиальных органов, уполномоченных на рассмотрение данных вопросов», — отмечают авторы законопроекта.

Напомним, ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2015—2017 годы превысил 148 млрд рублей.

По данным Следственного комитета России, в 2017 году ущерб от коррупционных преступлений составил 10,3 млрд рублей.

В Тульской области за 9 месяцев текущего года было возбуждено 79 дел за коррупцию, арестовано имущество на 183 млн рублей.