В Туле наградили сотрудников Росгвардии, благодаря которым был задержан косогорский убийца

Тульский губернатор Алексей Дюмин наградил сотрудников Росгвардии.



За образцовое выполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка и борьбе с преступностью медали «Честь и мужество» получили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант Вадим Родионов и прапорщик Сергей Лазарев.

Благодаря их действиям на Косой Горе был задержан убийца двух местных жителей.

«Сотрудники с высокой ответственностью отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей. Их порядочность, принципиальность и справедливость достойна уважения и признания, а уверенная и незамедлительная реакция в опасной ситуации могут служить примером для молодого поколения бойцов», — отметил Дюмин.