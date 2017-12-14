Общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала рейтинг самых загрязнённых и экологически чистых регионов России по итогам осени 2017 года.



Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Алтай и Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Коми.

Москва заняла 15 место в списке. Тульская область оказалась на 71-м.

Хуже всего ситуация складывается в Челябинской, Свердловской и Московской областях. Также в десятку самых загрязнённых субъектов попали Иркутская область, Еврейская Автономная область, Нижегородская и Ленинградская области, Бурятия, Брянская область и Севастополь.