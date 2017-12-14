Тульский пряник могут внести в список наследия ЮНЕСКО

Тульский пряник может попасть в список наследия ЮНЕСКО, сообщила замминистра культуры России Алла Манилова.



По её словам, в Москве рассматривается идея о том, чтобы использовать национальную русскую кухню в качестве приманки для гастрономических туристов. Для этого правительство намерено рассказать всему миру о кухне различных регионов России.

Одним из шагов в этом направлении является работа по включению в список нематериального наследия ЮНЕСКО тульского пряника.

Она напомнила, что армяне уже прошли этот путь, зарегистрировав в качестве объекта культурного наследия свой традиционный хлеб лаваш. Манилова подчеркнула, что России тоже есть что предложить миру.

«На территории нашей страны проживает около 200 народов. Туристы смогут попробовать кавказскую, черноморскую, сибирскую и другие кухни», — отметила она в интервью «Российской газете».

Напомним, ранее стало известно, что тульские пряники будут продавать в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года.