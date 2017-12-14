В 2018 году на военные расходы уйдёт 2,8 трлн рублей

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о военных расходах, предусмотренных на 2018 год.



По словам президента, в будущем году на оборону Россия потратит 2,8 триллиона рублей.

«На следующий год предусмотрены военные расходы — 1,4 триллиона на закупки и 1,4 триллиона на содержание, то есть 2,8 триллиона рублей. Это примерно 2,8% ВВП», — рассказал президент.

По словам Путина, Вашингтон потратит на оборону в 2018 году 700 миллиардов долларов, Россия же потратит всего 46 миллиардов долларов.

Путин заверил, что уровень военных расходов в России не отразится на социальных программах.