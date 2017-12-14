Путин удовлетворён работой правительства Медведева и считает, что к нему растёт доверие

Президент РФ Владимир Путин считает, что действующее правительство России Дмитрия Медведева работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы.



По его словам, в целом кабинет министров действует уверенно.

«Об этом говорят и возвращение к устойчивому росту экономики, к решению ряда других вопросов, к устойчивому макроэкономическому развитию, что, безусловно, является базой для развития экономики в будущем. Если бы этого не было, то не было бы и прямых иностранных инвестиций», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что всё это — результат растущего доверия к проводимой правительством политике.