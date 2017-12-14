С начала года в тульском СК возбудили около 900 уголовных дел

14 декабря в управлении Следственного комитета РФ по Тульской подвели итоги работы за период с января по ноябрь 2017 года.



За 11 месяцев в следственные органы поступило 5259 сообщений о преступлениях.

Было зарегистрировано 93 убийства, раскрываемость убийств составила 87,8%.

Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, снизилось до 44, их раскрываемость – 96,1%.

Количество зарегистрированных изнасилований осталось на прежнем уровне – 16 преступлений, все они раскрыты.

По результатам рассмотрения сообщений принято 5015 процессуальных решений, возбуждено 885 уголовных дел, вынесено 3430 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 700 сообщений передано по подследственности. В производстве следственных отделов следственного управления находилось 1412 уголовных дел.