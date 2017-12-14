В Туле из-за пожара в квартире эвакуировали 20 человек (фото)

В Туле на улице Луначарского в квартире произошёл пожар.



Сообщение о возгорании поступило в 16:36 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

На место происшествия выехали четыре пожарных расчёта ПСЧ-2 и автолестница. Открытое горение ликвидировано в 16:46 мск. Пострадавших нет. По лестничному маршу было выведено 20 человек.

В результате происшествия в кухне квартиры сгорел натяжной потолок по всей площади, обгорел кухонный гарнитур, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось 14 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.



Фото — пресс-служба МЧС