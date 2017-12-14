В Подмосковье может появиться «мусорный детектив»

В Подмосковье могут ввести должность «мусорного детектива» для контроля за отходами.



«Это будет инспектор, наделённый полномочиями, который будет заниматься только соблюдением правил и порядка раздельного сбора отходов», — рассказал министр экологии Московской области Александр Коган.

Он уточнил, что инспектор будет действовать на основании норм КоАП и новых законодательных норм Московской области в сфере раздельного сбора мусора.

Также Коган добавил, что должность появится в составе Госадмтехнадзора или Госжилинспекции, пишет «Коммерсантъ».

Ранее президент России поручил создать отрасль по обращению с твёрдыми коммунальными отходами замкнутого цикла. В дальнейшем планируется ввести поэтапный запрет на захоронение отходов на полигонах без предварительной обработки, довести показатели утилизации до уровня мировых стандартов, а принципы регулирования обращения с вторичным сырьём закрепить в федеральном законодательстве.