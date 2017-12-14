Принцесса Лея как советский агент. В «Звёздных воинах» обнаружили пистолет конструктора тульского ТОЗа

Принцесса Лея из саги «Звёздные войны» использовала советский пистолет Марголина, обратили внимание в аккаунте «Концерн Калашников» в фейсбуке.



«Михаил Владимирович Марголин — единственный в истории абсолютно слепой конструктор стрелкового оружия. Зрение он потерял в армии после ранения в голову, тогда ему было всего 18 лет. Самостоятельно выучился на конструктора, начал работать на Тульском оружейном заводе.

Во время войны занимался улучшением системы ремонта оружия, поступавшего с фронта. После войны вернулся к работе над спортивным оружием и создал свой самый известный образец — пистолет Марголина МЦ.

Пистолет выпускался на Ижевском механическом заводе с 1948 по 1979 год. Реквизиторы выбрали именно его из-за изящности дизайна. Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэри Фишер», — говорится в публикации.

Оригинальная трилогия выходила на экраны в 1977—1983 годах. Роль Леи исполнила Кэри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

Михаил Марголин с 1938 года возглавлял одну из групп в конструкторских бюро в Туле, разработал самозарядный пистолет «ТКБ-205» калибра 9 мм.