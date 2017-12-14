Дюмин увидел по ответам Путина, что Россия в надёжных руках

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина.



14 декабря она прошла в тринадцатый раз и собрала рекордное число журналистов – более 1600. Пресс-конференция продлилась 3 часа 42 минуты, и за это время президент ответил на 65 вопросов.

«Ежегодная пресс-конференция нашего президента стала хорошей традицией. Из первых уст не только журналисты, но и все жители страны смогли получить ответы на самые актуальные вопросы.

У нас огромная страна, очень разная и вопросы разные. У каждого региона — своя специфика. Но что нас всех объединяет и что я особо отметил в выступлении президента – он очень большое внимание уделил вопросам поддержки семьи, защиты материнства и детства, развития здравоохранения, образования.

Это расширение программы материнского капитала, ежемесячные выплаты и многие другие меры поддержки. Это создание сети центров одаренных детей, технопарков «Кванториум» и т. д. Всё это – инвестиции в человека. Это и есть Россия, устремлённая в будущее. Своими ответами президент в очередной раз показал: страна в надёжных руках», — сказал он.