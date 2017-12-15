В Туле мошенники, притворяясь сберкассой, обирали пенсионеров

В Туле возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в крупном размере.



Установлено, что с 21 марта по 14 августа 2017 года мошенники, действуя от имени кредитного потребительского кооператива «Центральная сберкасса», под предлогом получения личных сбережений от пайщиков с выплатой от 16% до 18,8% за их использование, привлекли принадлежащие троим пенсионерам денежные средства на сумму около 769 тыс. рублей.

Получив от граждан их личные сбережения, преступники выплатили ими проценты части пайщиков данного кооператива, вовлекая в деятельность новых пайщиков, тем самым создавая финансовую пирамиду, а оставшейся частью денежных средств распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле прокуратуры Пролетарского округа.