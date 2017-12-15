За воровство на гособоронзаказе теперь грозит до 10 лет тюрьмы

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий ответственность за воровство на гособоронзаказе.



Проект закона в Госдуму внёс президент России Владимир Путин. По его мысли, менеджеров, злоупотребивших положением, необходимо наказывать лишением свободы от 4 до 8 лет и штрафом от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Если преступление совершено организованной группой, то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет, а также с лишением права занимать определённую должность сроком до 5 лет.

Кроме того, Путин предлагает внести дополнения в статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества), которая позволяет конфисковать имущество, полученное во время выполнения государственного оборонного заказа с нарушениями.

В начале февраля глава государства призвал ФСБ следить за тем, куда идут средства, выделенные на гособоронзаказ и на важные инфраструктурные проекты.

Путин тогда отметил, что в этой сфере «много хищений» и добавил, что общество ждёт «большей открытости» в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией.