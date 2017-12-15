Сбор зерна в России в этом году превысит 130 миллионов тонн

Урожай зерновых в стране в этом году может снова оказаться рекордным и превысит отметку в 130,5 миллиона тонн.



Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачёв по итогам оперативного совещания в ведомстве.

«Производство АПК за 2014—2016 годы выросло более чем на 11%, в этом году мы тоже ожидаем высокие темпы роста. На текущую дату собрано 140,2 миллиона тонн зерна в бункерном весе, а значит, в чистом весе сбор зерновых превысит 130,5 миллиона тонн», — отметил он.

При этом ожидается и увеличение экспорта, что позволит сбалансировать цены на зерно внутри страны.

«На 13 декабря 2017 года экспортировано уже 24,5 миллиона тонн зерновых — на 34% больше, чем годом ранее», — пояснил Ткачёв.

В прошлом году Россия экспортировала рекордные 35,5 миллиона тонн зерновых.