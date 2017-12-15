КБП успешно противостоит кибермошенникам

Тульское Конструкторское бюро приборостроения получило государственные награды за заслуги в области технической защиты информации.



Их вручил сотрудникам КБП руководитель управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по ЦФО Олег Райков на заседании Комиссии по информационной безопасности Тульской области.

Также на мероприятии обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности предстоящих выборов президента РФ, безопасной обработки персональных данных в Единой государственной системе социального обеспечения, антивирусной защиты.