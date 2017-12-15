Две трети бюджета Тульской области на 2018 год пойдут на социалку

Принят бюджет Тульской области на 2018 год и плановый период двух последующих лет.



По словам министра финансов региона Владимира Юдина, около 73% средств бюджета будут направлены на социальную сферу.

В частности, на финансирование строительства новых корпусов детской областной клинической больницы и перинатального центра. 150 млн рублей предусматривается на создание новых мест в детских садах.

Также будет продолжен проект строительства домов культуры на селе. Всего планируется создать или отремонтировать свыше 50 подобных объектов.

Средства на реализацию проекта «Народный бюджет» будут увеличены до 500 млн рублей в год. Аналогичную сумму выделят на переселение граждан из аварийного жилья.