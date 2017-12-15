Экспертиза считает, что Дорохов оскорбил Мороза, назвав его «мерзким» сотрудником «дебильного» центра

В Туле продолжает развиваться дело по иску сотрудника Центра противодействия экстремизму областного УМВД Александра Мороза к партии «Яблоко», её региональному лидеру Владимиру Дорохову и информагентству «Тульские новости».



Владимир Дорохов на своей странице в фейсбуке дал оценку действиям Мороза во время задержаний на массовом мероприятии в июне этого года.

Спустя два месяца его вызвали в управление Следственного комитета. Оказалось, что Мороз подал в суд, заявив, что информация, распространённая Дороховым, является негативной, содержит критические заявления о нём. Мороз просит взыскать 750 тысяч рублей с Дорохова, 500 тысяч рублей с партии «Яблоко» и 1 миллион рублей с «Тульских новостей», которые опубликовали на своём сайте пост Дорохова.

Также Дорохов пишет, что Мороз прослушивал его телефонные разговоры, что сотрудник ЦПЭ опроверг в ходе судебного заседания.

Кроме того, одним из обсуждаемых на суде моментов стала футболка с надписью NYPD (New York Police Department), в которой Мороз работал на пикетах партии «Яблоко». Дорохов в соцсети заострял внимание на этом факте. Об этом же на суде говорил и один из свидетелей защиты.

В декабре должна была пройти лингвистическая экспертиза опубликованного Дороховым текста. Как стало известно, её проводила завкафедрой русского языка Тульского государственного университета, доктор педагогических и кандидат филологических наук Людмила Константинова.

В своём заключении она делает вывод, что используемые Дороховым словесные выражения унижают честь и достоинство Мороза, если они не соответствуют действительности (то есть не подтверждены документами).