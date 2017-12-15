В Каменском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

В Каменском районе местный житель задержан по подозрению в убийстве.



Вечером 14 декабря 2017 года в частном доме в селе Закопы Каменского района обнаружено тело 46-летнего мужчины с резаной раной шеи.

По данному факту Ефремовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД по подозрению в совершении преступления задержан 51-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 14 декабр в частном доме во время распития компанией спиртных напитков между двумя знакомыми возникла ссора, в ходе которой один мужчина взял нож и нанёс им удар в шею другому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.