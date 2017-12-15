Суд вынес Улюкаеву обвинительный приговор

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки.



«Суд установил, что Улюкаев виновен в преступлении, предусмотренном статьёй 290 пункт 6 — получение взятки в особо крупном размере лицом с использованием своего должностного положения», — сказала судья.

Чтение решения суда продолжается. Срок наказания будет известен в конце текста. Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Защита — оправдать экс-министра. Сам Улюкаев заявил что невиновен и просил суд его оправдать.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Он обвиняется в получении взятки от «Роснефти». По версии следствия, министр просил деньги за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании купить государственный пакет акций «Башнефти».

Улюкаева задержали после встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В машине министра была обнаружена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Дело в отношении Улюкаева возбудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особом крупном размере).

Улюкаев отрицал обвинения. В последнем слове в суде он заявил, что против него «была совершена чудовищная провокация», и сравнил процесс с цирком. Защита экс-министра настаивала на том, что факт требования Улюкаевым денег так и не был доказан. Адвокат Тимофей Гриднев заявлял, что были созданы искусственные условия для провокации взятки.