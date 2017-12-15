Улюкаеву дали меньше, чем Дудке

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам строгого режима и $2 млн штрафа.



Суд установил, что Улюкаев потребовал взятку в $2 млн долларов от Сечина во время саммита в Гоа, используя авторитет своей должности, говорится в приговоре

Обвинение просило для бывшего министра 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

«Суд считает, что вина Улюкаева нашла свое полное подтверждение. Совокупности доказательств достаточно для вывода о виновности. Цели восстановления справедливости могут быть достаточны в виде наказания в виде лишения свободы», — сказала судья Лариса Семенова.

По её словам, преступление Улюкаева является «оконченным». Она отметила, что у бывшего министра есть смягчающие обстоятельства — несовершеннолетние дети и пожилые родители-инвалиды.

15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Улюкаева. В тот же день президент Владимир Путин уволил его с поста министра экономического развития. По данным следствия, Улюкаев получил взятку в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.

Улюкаев был помещён под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сам Улюкаев заявил, что ФСБ организовала против него провокацию после ложного доноса главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии экс-министра, ее осуществил начальник службы безопасности компании, генерал ФСБ Олег Феоктистов.

Напомним, в Тульской области самым крупным коррупционным делом стало дело экс-губернатора Вячеслава Дудки. В 2013 году за взятку в размере 40 млн рублей ему дали 9,5 лет колонии строгого режима.