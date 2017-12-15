Новомосковск за шесть лет может обанкротиться?

В Новомосковске депутаты утвердили бюджет на 2018 год. Он будет дефицитным.



Как следует из документов, уже сегодня предельный объём муниципального долга определён на 2018 год в сумме 1,5 млрд рублей, что составляет 60% от общей суммы городских доходов, пишет «Новомосковск сегодня».

Как сообщил изданию один из присутствовавших на заседании депутатов, этот показатель заинтересовал главу муниципалитета Анатолия Пророкова, который поинтересовался у авторов проекта бюджета перспективами погашения муниципального долга.

В ответ на это начальник финансового управления администрации Марина Насонова, пояснила депутатам, что в том случае, если общие тенденции по росту муниципального долга не изменятся, то существующих доходов городу может хватить ещё приблизительно на 6 лет. Если же за это время не произойдёт кардинальных изменений при подготовке главного финансового документа Новомосковска, то муниципалитет будет объявлен банкротом.

«Анализ такой информации наводит на мысль о том, что руководство администрации, при таких подходах к планированию, собирается работать в Новомосковске ещё не более одного срока. Не хотелось бы, чтобы по истечении 6 лет нашему городу потребовался бы квалифицированный кризисный менеджер, способный вывести казну из долговой ямы», — отмечает издание.