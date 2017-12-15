Скончался отец Вячеслава Дудки

На 89-м году жизни умер почётный гражданин Тульской области Дмитрий Дудка, отец экс-губернатора Вячеслава Дудки.



Ветеран труда, заслуженный работник автотранспорта Дмитрий Дудка прошёл путь от начальника мастерских автобазы «Тулауглеметаллургстроя» до гендиректора «Тулаавтотранса» (1980-89 гг.), работал в областном управлении транспортной инспекции, избирался депутатом городского и областного Советов народных депутатов.

При его участии в Тульском политехническом институте была создана кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Дудки.

«Многие годы Дмитрий Васильевич посвятил работе на благо тульского края, внёс значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры города Тулы, экономики и социальной сферы региона. Своим трудом и достижениями заслужил глубокое уважение коллег и земляков», — говорится в соболезновании.