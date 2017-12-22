Экс-директор «Автодора», строившего дорогу к заводу Great Wall, оштрафован за неплатёжеспособность

Бывший генеральный директор ООО ДСК «Автодор» привлечён к административной ответственности.



Прокурорской проверкой установлено, что у предприятия имеется задолженность по налоговым платежам и сборам — обязательства по уплате платежей в бюджет не исполнены свыше 3 месяцев.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности «Автодора», его бухгалтерский баланс свидетельствуют о неплатёжеспособности, а наличие указанной задолженности является признаком банкротства.

Однако, в нарушение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель предприятия не подал заявления о признании юридического лица банкротом в арбитражный суд Тульской области, сообщили в облпрокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в ИФНС. 8 декабря гендиректору «Автодора» назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

По данным открытых источников, за период с 2015 года в отношении ООО ДСК «Автодор» было проведено 5 внеплановых проверок, выявлено 5 нарушений. В Банке данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов содержится информация о 82 исполнительных производствах в отношении компании на сумму более 19 млн рублей.

В 2016 году ООО ДСК «Автодор» выиграло тендер на 5,6 млн рублей на организацию автомобильного подъезда к территории автомобильного завода Haval (Great Wall) в Узловском индустриальном парке по заказу Корпорации развития Тульской области.